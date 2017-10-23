BRIEF-Mediclinic confirms approach to Spire; says considering position

Oct 23 (Reuters) - Mediclinic International Plc:
* MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC - ANNOUNCEMENT REGARDING SPIRE HEALTHCARE GROUP PLC
* MEDICLINIC NOTES ANNOUNCEMENT MADE BY SPIRE HEALTHCARE GROUP PLC (“SPIRE”) EARLIER TODAY
* MEDICLINIC - CONFIRMS THAT IT MADE AN APPROACH TO SPIRE REGARDING A POSSIBLE OFFER FOR ENTIRE ISSUED AND TO BE ISSUED SHARE CAPITAL OF SPIRE
* PROPOSAL WAS REJECTED BY INDEPENDENT DIRECTORS OF SPIRE. AS A CONSEQUENCE, MEDICLINIC IS CONSIDERING ITS POSITION Source text for Eikon: Further company coverage: (Bengaluru Newsroom: +91 80 6749 1136)