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February 28, 2018 / 7:23 AM / a day ago

BRIEF-Medicover To Cease Providing NFZ Services Of Cardiac Surgery Care In Poland​

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 28 (Reuters) - Medicover Ab:

* NEW REIMBURSEMENT SYSTEM IN POLAND

* ‍WILL NO LONGER PROVIDE NFZ SERVICES OF CARDIAC SURGERY CARE AND SOME GENERAL SERVICES IN POLAND​

* ‍NEGATIVE POTENTIAL IMPACT ON EBITDA FROM CANCELLATIONS OF CONTRACTS IS ESTIMATED TO A RANGE OF EUR 0.2-1.5 MILLION IN 2018​

* ‍FINAL OUTCOME WITHIN RANGE, WILL DEPEND ON FURTHER ACTIONS TAKEN BY NFZ​

* ‍WILL USE THIS AS OPPORTUNITY TO EXPAND ITS RANGE OF FEE FOR SERVICE CAPABILITIES WHICH WILL REPLACE THIS REVENUE Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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