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BRIEF-Medtech Holdings H1 pretax loss widens
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#Healthcare
September 28, 2017 / 9:23 AM / 19 days ago

BRIEF-Medtech Holdings H1 pretax loss widens

Reuters Staff

1 Min Read

Sept 28 (Reuters) - Medtech Holdings Ltd

* GROUP REVENUES INCREASED 16 PCT FROM $4,404,533 IN H1 2016 TO $5,109,276 IN H1 2017‍​

* DETERIORATION IN LOSS BEFORE TAXATION FROM $378,000 IN H1 2016 TO $683,128 IN H1 2017

* MEDTECH HOLDINGS - GIVEN THE LIQUIDITY CHALLENGES AND GROUP‘S WORKING CAPITAL NEEDS AND LOSS POSITION, THE DIRECTORS RESOLVED NOT TO PROPOSE AN INTERIM DIVIDEND

* MEDTECH HOLDINGS - TRADING ENVIRONMENT AND MACRO ECONOMIC SITUATION REMAINS UNCERTAIN AND IS NOT EXPECTED TO IMPROVE DURING THE SECOND HALF OF THE YEAR

* MEDTECH HOLDINGS - CONTINUED DELAYS IN REMITTING FOREIGN PAYMENTS MAY WORSEN AND THIS WILL NEGATIVELY AFFECT OUR ABILITY TO SERVICE EXISTING FOREIGN CREDITORS OF $4,113,955

* MEDTECH HOLDINGS - CONTINUED DELAYS IN REMITTING FOREIGN PAYMENTS MAY POSSIBLY LEAD TO A CUT IN SUPPLIES AND RESULTANT STOCK OUTS. Further company coverage:

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