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BRIEF-Melexis Q2 operating result raises 19 pct, at 33.1 million euros
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August 2, 2017 / 5:46 AM / in 2 months

BRIEF-Melexis Q2 operating result raises 19 pct, at 33.1 million euros

Reuters Staff

1 Min Read

Aug 2 (Reuters) - MELEXIS NV:

* REG-MELEXIS Q2 2017 RESULTS - SALES GROWTH OF 14%, OUTLOOK STRENGTHENED

* SALES FOR THE SECOND QUARTER OF 2017 WERE 128.3 MILLION EUR, AN INCREASE OF 14% COMPARED TO THE SAME QUARTER OF THE PREVIOUS YEAR‍​

* DECIDED TO PAY OUT AN INTERIM DIVIDEND OF 1.30 EUR GROSS PER SHARE

* EXPECTS SALES IN THE THIRD QUARTER OF 2017 TO BE AROUND THE LEVEL OF 129 MILLION EUR‍​

* FOR THE FULL YEAR 2017, MELEXIS EXPECTS SALES GROWTH TO BE BETWEEN 12% AND 14%

* FOR THE FULL YEAR 2017, MELEXIS EXPECTS GROSS PROFIT MARGIN AROUND 45% AND OPERATING MARGIN AROUND 25%

* Q2 NET INCOME 30.8 MILLION EUR OR 0.76 EUR PER SHARE, INCREASE OF 33% COMPARED TO 23.1 MILLION EUR OR 0.57 EUR PER SHARE IN Q2 2016‍​

* Q2 OPERATING RESULT WAS 33.1 MILLION EUR, AN INCREASE OF 19% COMPARED TO THE SAME QUARTER OF LAST YEAR‍​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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