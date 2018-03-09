FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Top News
Detained in Myanmar
North Korea
Company Results
Reuters Investigates
Tech
The Wider Image
The Road to Brexit
Syria
Sports
Commentary
Pictures
Regulatory News
March 9, 2018 / 3:12 PM / Updated 18 hours ago

BRIEF-Melrose To Extend 7 Bln STG Offer For GKN Till March 29

Reuters Staff

1 Min Read

March 9 (Reuters) - Gkn Plc:

* OFFER EXTENSION

* ‍OFFER, IS BEING EXTENDED AND WILL REMAIN OPEN FOR ACCEPTANCE UNTIL 1.00 P.M. (LONDON TIME) ON 29 MARCH 2018​

* ‍MIX AND MATCH FACILITY REMAINS OPEN AND ELIGIBLE GKN SHAREHOLDERS MAY ELECT, TO VARY PROPORTION IN WHICH THEY RECEIVE NEW MELROSE SHARES AND CASH

* “GKN SHAREHOLDERS WHO HAVE NOT YET ACCEPTED OFFER ARE URGED TO DO SO AS SOON AS POSSIBLE”

* AS AT 1.00 P.M. (LONDON TIME) ON 9 MARCH 2018 MELROSE HAD RECEIVED VALID ACCEPTANCES IN RESPECT OF 5.76 PER CENT OG GKN SHARES Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.