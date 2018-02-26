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February 26, 2018 / 10:00 PM / Updated a day ago

BRIEF-Mercal Capital Announces Termination Of Qualifying Transaction With Folia Biotech

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 26 (Reuters) - Mercal Capital Corp:

* MERCAL CAPITAL CORP. ANNOUNCES TERMINATION OF QUALIFYING TRANSACTION WITH FOLIA BIOTECH INC. AND THE ENTERING INTO OF A NEW QUALIFYING TRANSACTION WITH SERENITY CBD CANADA INC.

* MERCAL CAPITAL CORP - PURSUANT TO LETTER OF INTENT DATED FEB 22, MERCAL AND SERENITY INTEND TO ENTER INTO A SHARE EXCHANGE AGREEMENT

* MERCAL CAPITAL- PARTIES SHALL AGREE ON RESIGNATIONS OF SOME DIRECTORS OF MERCAL, APPOINTMENT OF SOME NEW DIRECTORS TO MERCAL‘S BOARD MAY BE MADE Source text for Eikon: Further company coverage:

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