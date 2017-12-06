FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Mercer International To Issue $300 Mln Of Senior Notes
Sections
Featured
Modi fights to protect home base
Politics
Modi fights to protect home base
Israel reinforces West Bank after U.S. move over Jerusalem
Conflict Over Jerusalem
Israel reinforces West Bank after U.S. move over Jerusalem
World heritage status for Neapolitan pizzaiuoli
Editor's Picks
World heritage status for Neapolitan pizzaiuoli
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Regulatory News
December 6, 2017 / 1:04 PM / a day ago

BRIEF-Mercer International To Issue $300 Mln Of Senior Notes

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 6 (Reuters) - Mercer International Inc:

* MERCER INTERNATIONAL INC. ANNOUNCES PLANS TO ISSUE $300 MILLION OF SENIOR NOTES IN PRIVATE OFFERING AND THE CONDITIONAL PARTIAL REDEMPTION OF $300 MILLION IN PRINCIPAL AMOUNT OF OUTSTANDING 7.750% SENIOR NOTES DUE 2022

* MERCER INTERNATIONAL INC - ‍INTENDS TO OFFER FOR SALE $300 MILLION IN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF SENIOR NOTES DUE 2026​

* MERCER INTERNATIONAL - NET PROCEEDS OF OFFERING, TOGETHER WITH CASH ON HAND, WILL BE USED TO REDEEM $300 MILLION OF CO‘S 7.750% SENIOR NOTES DUE 2022 Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.