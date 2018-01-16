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January 16, 2018 / 12:39 PM / a day ago

BRIEF-Merck & Co Says Keytruda Phase 3 Keynote-189 Trial Met Its Dual Primary Endpoints

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 16 (Reuters) - Merck & Co Inc:

* MERCK‘S KEYTRUDA(R) (PEMBROLIZUMAB) SIGNIFICANTLY IMPROVED OVERALL SURVIVAL AND PROGRESSION-FREE SURVIVAL AS FIRST-LINE TREATMENT IN COMBINATION WITH PEMETREXED AND PLATINUM CHEMOTHERAPY FOR PATIENTS WITH METASTATIC NONSQUAMOUS NON-SMALL CELL LUNG CANCER (KEYNOTE-189)

* MERCK & CO INC - PIVOTAL PHASE 3 KEYNOTE-189 TRIAL MET ITS DUAL PRIMARY ENDPOINTS

* MERCK & CO INC - ‍SAFETY PROFILE OF KEYTRUDA IN COMBINATION WAS CONSISTENT WITH THAT PREVIOUSLY OBSERVED​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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