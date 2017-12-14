FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Mercury Systems Confirms It Is In Negotiations To Acquire Themis Computer
Sections
Featured
Bitcoin hits new record high as warnings grow louder
Technology
Bitcoin hits new record high as warnings grow louder
"Congratulations": EU moves to Brexit phase two
World
"Congratulations": EU moves to Brexit phase two
Pakistani top court rejects bid to bar Imran Khan
South Asia
Pakistani top court rejects bid to bar Imran Khan
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Regulatory News
December 14, 2017 / 9:55 PM / in a day

BRIEF-Mercury Systems Confirms It Is In Negotiations To Acquire Themis Computer

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 14 (Reuters) - Mercury Systems Inc:

* MERCURY SYSTEMS INC SAYS CONFIRMED IT IS IN NEGOTIATIONS TO ACQUIRE THEMIS COMPUTER - SEC FILING

* MERCURY SYSTEMS INC - CO NOTED THAT PARTIES ARE STILL IN NEGOTIATIONS RELATING TO DEFINITIVE TERMS AND DOCUMENTATION FOR PROPOSED TRANSACTION

* MERCURY SYSTEMS INC -DEAL PURCHASE PRICE IS EXPECTED TO BE $175 MILLION IN CASH, SUBJECT TO NET WORKING CAPITAL AND NET DEBT ADJUSTMENTS

* MERCURY SYSTEMS INC - IF COMPLETED, DEAL & RELATED TRANSACTION EXPENSES ARE EXPECTED TO BE FUNDED THROUGH MERCURY‘S EXISTING REVOLVING CREDIT FACILITY

* MERCURY SYSTEMS INC - ACQUISITION, IF COMPLETED, IS EXPECTED TO BE IMMEDIATELY ACCRETIVE TO MERCURY'S ADJUSTED EPS Source text: [bit.ly/2o5jwQR] Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.