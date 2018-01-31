FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Top News
Budget 2018
India Insight
Company Results
Reuters Investigates
Bollywood
The Wider Image
Commentary
Technology
Sports
South Asia
Pictures
#Regulatory News
January 31, 2018 / 9:23 PM / in 7 hours

BRIEF-Meredith Corp Announces Completion Of Time Inc Acquisition

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 31 (Reuters) - Meredith Corp:

* ORATION ANNOUNCES COMPLETION OF TIME INC. ACQUISITION AND REPORTS FISCAL 2018 SECOND QUARTER AND FIRST HALF RESULTS

* Q2 EARNINGS PER SHARE $3.49

* Q2 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.89 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* ORATION ANNOUNCES COMPLETION OF TIME INC. ACQUISITION AND REPORTS FISCAL 2018 SECOND QUARTER AND FIRST HALF RESULTS

* Q2 RESULTS INCLUDED A BENEFIT OF $2.92 PER SHARE RELATED TO CHANGES TO U.S. CORPORATE INCOME TAX RATE

* Q2 RESULTS INCLUDED TRANSACTION EXPENSES OF $0.23 PER SHARE RELATED TO MEREDITH‘S ACQUISITION OF TIME INC

* Q2 2018 RESULTS INCLUDED CHARGE OF $0.34PER SHARE RELATED TO IMPAIRMENT OF TRADEMARK & REALIGNMENT IN MEREDITH‘S NATIONAL MEDIA GROUP

* QTRLY TOTAL REVENUES $417.8 MILLION VERSUS $442.6 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.