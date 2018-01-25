BRIEF-Meridian Bioscience Reports Q1 GAAP EPS Of $0.15

Jan 25 (Reuters) - Meridian Bioscience Inc:
* MERIDIAN BIOSCIENCE REPORTS FIRST QUARTER 2018 OPERATING RESULTS, DECLARES REGULAR FIRST QUARTER CASH DIVIDEND, AND REAFFIRMS FISCAL 2018 GUIDANCE
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.15 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* REAFFIRMS FY 2018 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE VIEW $0.65 TO $0.68
* REAFFIRMS FY 2018 GAAP EARNINGS PER SHARE VIEW $0.59 TO $0.62
* CONTINUING TO WORK WITH FDA REGARDING USE OF VENOUS BLOOD WITH MAGELLAN‘S LEADCARE TESTING SYSTEMS
* MAGELLAN LEAD TESTING BUSINESS UNIT REVENUES DECLINED BY 20% IN QUARTER YEAR-OVER-YEAR
* ANTICIPATE A REBOUND IN MAGELLAN BUSINESS IN Q2 AND A RETURN TO GROWTH FOR QUARTER
* ILLUMIGENE CMV, FIRST MOLECULAR TEST FOR CYTOMEGALOVIRUS, IS TARGETED TO LAUNCH LATE IN CALENDAR YEAR 2018
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.66, REVENUE VIEW $207.1 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: