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February 28, 2018 / 9:14 PM / Updated 19 hours ago

BRIEF-Merit Medical Q4 GAAP Earnings Per Share $0.13

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 28 (Reuters) - Merit Medical Systems Inc:

* MERIT MEDICAL REPORTS RESULTS FOR FOURTH QUARTER AND YEAR ENDED DECEMBER 31, 2017; MERIT MEETS RANGE OF 2017 GUIDANCE; GIVES 2018 GUIDANCE

* Q4 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.33

* Q4 GAAP EARNINGS PER SHARE $0.13

* Q4 REVENUE ROSE 21 PERCENT TO $190.9 MILLION

* SEES FY 2018 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $1.57 TO $1.69

* SEES FY 2018 GAAP EARNINGS PER SHARE $0.77 TO $0.85

* SEES FY 2018 REVENUE $838 MILLION TO $851 MILLION

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.32, REVENUE VIEW $187.6 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.51, REVENUE VIEW $822.6 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

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