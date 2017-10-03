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BRIEF-MERITAGE HOMES SAYS PRELIMINARY HOME CLOSINGS INCREASED ABOUT 9% TO 1,969 IN Q3 2017
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October 3, 2017 / 12:20 PM / 14 days ago

BRIEF-MERITAGE HOMES SAYS PRELIMINARY HOME CLOSINGS INCREASED ABOUT 9% TO 1,969 IN Q3 2017

Reuters Staff

1 Min Read

Oct 3 (Reuters) - Meritage Homes Corp:

* MERITAGE HOMES REPORTS PRELIMINARY HOME CLOSINGS, ORDERS, AND BACKLOG FOR THE THIRD QUARTER OF 2017

* MERITAGE HOMES CORP - PRELIMINARY HOME CLOSINGS INCREASED APPROXIMATELY 9% TO 1,969 IN Q3 OF 2017 FROM 1,800 IN Q3 OF 2016

* MERITAGE HOMES CORP - PRELIMINARY NET ORDERS INCREASED APPROXIMATELY 8% TO 1,874 IN Q3 FROM 1,737 IN SAME PERIOD OF 2016

* MERITAGE HOMES CORP SEES ENDING BACKLOG INCREASED TO 3,333 UNITS AT END OF Q3 OF 2017, COMPARED TO 3,251 AT SEPTEMBER 30, 2016

* MERITAGE HOMES CORP - TWO OF CO‘S LARGEST DIVISIONS WERE SEVERELY IMPACTED BY HURRICANES IN Q3

* MERITAGE HOMES - LOST TWO WEEKS OF PRODUCTION AND SALES IN HOUSTON DUE TO HURRICANES, WHICH DELAYED ABOUT 30-35 CLOSINGS & AS MANY AS 40 SALES DURING QUARTER Source text for Eikon: Further company coverage:

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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