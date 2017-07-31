FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
5 days ago
BRIEF-Mersen announces it accepted firm offer from a French manufacturer to acquire its switch and contactor business
#RBIPolicyReview
#Technology
#SpecialReports
#TopNews
#TheWiderImage
#CompanyResults
#Slideshows
Sections
Featured
Mahindra & Mahindra first-quarter profit falls 20 percent
Company Results
Mahindra & Mahindra first-quarter profit falls 20 percent
Monsoon rains to stay weak in key regions for next two weeks
top news
Monsoon rains to stay weak in key regions for next two weeks
Movie Review: Jab Harry Met Sejal
Editor's Picks
Movie Review: Jab Harry Met Sejal
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
July 31, 2017 / 4:27 PM / 5 days ago

BRIEF-Mersen announces it accepted firm offer from a French manufacturer to acquire its switch and contactor business

1 Min Read

July 31 (Reuters) - MERSEN SA:

* H1 CONSOLIDATED NET INCOME ATTRIBUTABLE TO GROUP EQUITY HOLDERS EUR 18.1 MILLION VERSUS EUR 11.3 MILLION YEAR AGO

* H1 CONSOLIDATED REVENUE EUR 412.0 MILLION VERSUS EUR 387.2 MILLION YEAR AGO

* IN JULY 2017, ACCEPTED FIRM OFFER FROM FRENCH MANUFACTURER TO ACQUIRE ITS SWITCH AND CONTACTOR BUSINESS, BASED AT THE PLANT IN GORCY, FRANCE

* IMPACT ON 2017 FINANCIAL STATEMENTS WILL NOT BE MATERIAL

* H1 EBITDA EUR 56.1 MILLION VERSUS EUR 49.1 MILLION YEAR AGO

* SWITCH AND CONTACTOR BUSINESS WILL BE ACCOUNTED FOR AS ASSET HELD FOR SALE IN 2017 FINANCIAL STATEMENTS Source text: bit.ly/2tXd2pL Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.