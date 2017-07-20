FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
21 days ago
BRIEF-Mersen raises its forcast for FY 2017
#Business
#Bollywood
#SpecialReports
#Monsoon
#TheWiderImage
#CompanyResults
#Slideshows
Sections
Featured
Retail inflation seen picking up in July: Reuters poll
Economy
Retail inflation seen picking up in July: Reuters poll
Thousands attend events for ousted Pakistani PM Sharif
Pakistan
Thousands attend events for ousted Pakistani PM Sharif
Huge protest rally brings Mumbai to a standstill
Huge protest rally brings Mumbai to a standstill
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Technology, Media and Telecommunications
July 20, 2017 / 7:20 AM / 21 days ago

BRIEF-Mersen raises its forcast for FY 2017

1 Min Read

July 20 (Reuters) - MERSEN SA:

* ANNOUNCED THAT, BASED ON PRELIMINARY DATA FOR Q2, IT HAS RAISED ITS GUIDANCE IN TERMS OF SALES AND OPERATING MARGIN BEFORE NON-RECURRING ITEMS FOR 2017

* GROUP'S FORECASTS SIGNIFICANTLY EXCEED MARKET EXPECTATIONS.

* SEES ORGANIC GROWTH IN SALES TO BETWEEN 3% AND 5% VERSUS 0% TO 2% PREVIOUSLY ANNOUNCED

* IS EXPECTING GROWTH IN ITS OPERATING MARGIN BEFORE NON-RECURRING ITEMS OF BETWEEN 80 AND 130 BASIS POINTS VERSUS 50 TO 100 BPS PREVIOUSLY ANNOUNCED Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.