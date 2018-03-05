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March 5, 2018 / 7:50 PM / a day ago

BRIEF-Michael Hill International Announces Outcome Of Review Of Emma & Roe Store Footprint

Reuters Staff

1 Min Read

March 6 (Reuters) - Michael Hill International Ltd:

* ANNOUNCES OUTCOME OF REVIEW OF REDUCED STORE FOOTPRINT FOR REPOSITIONING OF EMMA & ROE BRAND

* TO KEEP 6 EMMA & ROE STORES OF 30 CURRENTLY OPEN ACROSS AUSTRALIA & NEW ZEALAND; REMAINDER TO BE CLOSED BY 30 JUNE 2018‍​

* EMMA & ROE EMPLOYEES TO BE REDEPLOYED TO MICHAEL HILL STORES WHERE CIRCUMSTANCES ALLOW

* TOTAL ONE-OFF CASH COSTS OF EXITING 24 EMMA & ROE STORES CURRENTLY ESTIMATED TO BETWEEN NZ$5.8 MILLION & NZ$7.9 MILLION ‍​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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