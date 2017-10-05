FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-MICHAEL KORS HOLDINGS LIMITED ANNOUNCES PROPOSED SENIOR NOTES OFFERING
Sections
Featured
Wipro Q2 profit beats estimates
Company Results
Wipro Q2 profit beats estimates
Meet China's 'bubble generation'
CHINA PARTY CONGRESS
Meet China's 'bubble generation'
Volvo unveils Polestar model in China, looks to rival Tesla 3
Technology
Volvo unveils Polestar model in China, looks to rival Tesla 3
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Regulatory News
October 5, 2017 / 2:45 PM / in 12 days

BRIEF-MICHAEL KORS HOLDINGS LIMITED ANNOUNCES PROPOSED SENIOR NOTES OFFERING

Reuters Staff

1 Min Read

Oct 5 (Reuters) - Michael Kors Holdings Ltd:

* MICHAEL KORS HOLDINGS LIMITED ANNOUNCES PROPOSED SENIOR NOTES OFFERING

* ‍NOTES WILL BE ISSUED TO FINANCE, IN PART, CO‘S PENDING ACQUISITION OF JIMMY CHOO PLC

* ‍PROCEEDS OF NOTES WILL BE HELD IN ESCROW UNTIL IMMEDIATELY PRIOR TO CONSUMMATION OF ACQUISITION​

* ‍MICHAEL KORS (USA) INC, A UNIT OF CO, INTENDS TO COMMENCE AN OFFERING OF SENIOR NOTES​

* ‍NOTES WILL BE SENIOR UNSECURED NOTES AND WILL BE GUARANTEED BY COMPANY​ Source text for Eikon: Further company coverage:

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.