FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Microsemi Corp Entered Into Amendment No. 4 To Its Existing Credit Agreement​
Sections
Featured
Ivanka Trump calls for closing gender gap in business
TOP NEWS
Ivanka Trump calls for closing gender gap in business
Army's role in focus as Islamists end blasphemy blockade
Pakistan
Army's role in focus as Islamists end blasphemy blockade
U.N. seeks report on rapes, deaths of Rohingya women
MYANMAR
U.N. seeks report on rapes, deaths of Rohingya women
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
November 27, 2017 / 10:00 PM / a day ago

BRIEF-Microsemi Corp Entered Into Amendment No. 4 To Its Existing Credit Agreement​

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 27 (Reuters) - Microsemi Corp:

* MICROSEMI CORP SAYS ENTERED INTO AMENDMENT NO. 4 TO ITS EXISTING CREDIT AGREEMENT DATED AS OF JANUARY 15, 2016​

* MICROSEMI SAYS ‍AMENDMENT PROVIDES FOR NEW PRICING TERMS FOR $794.7 MILLION OF TERM B LOANS OUTSTANDING UNDER EXISTING CREDIT AGREEMENT - SEC FILING​

* MICROSEMI CORP - ‍REPRICED TERM B LOANS MATURE JANUARY 15, 2023​

* MICROSEMI CORP - ‍REPRICED TERM B LOANS BEAR INTEREST AT MICROSEMI'S OPTION AT BASE RATE OR LIBOR, PLUS A MARGIN​ Source text: (bit.ly/2iajcyq) Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.