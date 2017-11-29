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BRIEF-Microsoft Says Re-Elected 10 Directors And Elected Four New Directors At Shareholders Meeting
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November 29, 2017 / 10:17 PM / Updated 13 hours ago

BRIEF-Microsoft Says Re-Elected 10 Directors And Elected Four New Directors At Shareholders Meeting

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 29 (Reuters) - Microsoft Corp:

* MICROSOFT SAYS RE-ELECTED 10 DIRECTORS AND ELECTED FOUR NEW DIRECTORS AT SHAREHOLDERS MEETING

* MICROSOFT - APPROVED MICROSOFT CORPORATION 2017 STOCK PLAN AT SHAREHOLDERS MEETING

* MICROSOFT - FOUR NEW DIRECTORS INCLUDE REID HOFFMAN, PARTNER AT GREYLOCK PARTNERS; HUGH JOHNSTON, VICE CHAIRMAN AND CFO OF PEPSICO

* MICROSOFT - NEW DIRECTORS INCLUDE PENNY PRITZKER, CHAIRMAN OF PSP CAPITAL AND EX-U.S. SECRETARY OF COMMERCE; ARNE SORENSON, CEO OF MARRIOTT Source text for Eikon: Further company coverage:

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