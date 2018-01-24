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#Financials
January 24, 2018 / 10:27 PM / Updated 13 hours ago

BRIEF-Mid-Southern Savings Bank FSB To Conduct Second Step Conversion

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 24 (Reuters) - Mid-Southern Savings Bank FSB:

* MID-SOUTHERN SAVINGS BANK, FSB TO CONDUCT SECOND STEP CONVERSION - ANNOUNCES ADOPTION OF PLAN OF CONVERSION AND REORGANIZATION

* MID-SOUTHERN SAVINGS BANK FSB-BOARD ADOPTED PLAN OF CONVERSION & REORGANIZATION WHERE BANK WILL REORGANIZE FROM MUTUAL HOLDING CO TO STOCK HOLDING CO

* MID-SOUTHERN SAVINGS BANK FSB - TO UNDERTAKE “SECOND-STEP” STOCK OFFERING OF SHARES OF STATE CHARTERED CORPORATION FORMED IN CONNECTION WITH CONVERSION

* MID-SOUTHERN SAVINGS BANK FSB - MID-SOUTHERN, M.H.C., WHICH OWNS ABOUT 71% OF OUTSTANDING STOCK OF BANK, TO BE MERGED WITH AND INTO NEW HOLDING CO Source text for Eikon: Further company coverage:

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