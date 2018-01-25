BRIEF-Mitek Systems Q1 Loss Per Share $0.17

Jan 25 (Reuters) - Mitek Systems Inc:
* MITEK REPORTS 31% REVENUE GROWTH IN FIRST QUARTER FISCAL 2018
* Q1 REVENUE $12.1 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $11.6 MILLION
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.02 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* MITEK SYSTEMS - Q1 2018 GAAP NET LOSS OF $0.17 PER SHARE, INCLUDES AN ESTIMATED ONE-TIME NON-CASH CHARGE OF $0.13 PER SHARE, RELATED TO RECENT TAX REFORM
* MITEK SYSTEMS - FOR FY ENDING SEPTEMBER 30, 2018, CO IS REITERATING ITS PREVIOUSLY PROVIDED GUIDANCE FOR FULL YEAR TOTAL REVENUE OF $57 MILLION TO $59 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: