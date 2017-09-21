FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Mithra Pharmaceuticals H1 operating loss widens to 23.2 million euros
Sections
Featured
Market Jockey
Markets & Economy
Market Jockey
Islamic State's defeat in Raqqa may herald wider struggle for U.S.
Syria
Islamic State's defeat in Raqqa may herald wider struggle for U.S.
Q&A: Where singer Jewel learned her life lessons
Showbiz
Q&A: Where singer Jewel learned her life lessons
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Healthcare
September 21, 2017 / 5:48 AM / a month ago

BRIEF-Mithra Pharmaceuticals H1 operating loss widens to 23.2 million euros

Reuters Staff

1 Min Read

Sept 21 (Reuters) - MITHRA PHARMACEUTICALS SA:

* H1 OPERATING LOSS EUR 23.2 MILLION VERSUS LOSS OF EUR 21.0 MILLION YEAR AGO

* H1 EBIT LOSS EUR 24.4 MILLION VERSUS LOSS OF EUR 21.5 MILLION YEAR AGO

* H1 NET LOSS EUR 18.8‍​ MILLION VERSUS LOSS OF EUR 19.6 MILLION YEAR AGO

* H1 GROSS PROFIT EUR 8.0 MILLION VERSUS EUR 3.9 MILLION YEAR AGO

* RECRUITMENT IN FINAL STAGES FOR DONESTA PHASE II MENOPAUSE STUDY; ON TRACK TO REPORT TOPLINE RESULTS IN Q1 2018

* CASH AT JUNE 30 2017 OF EUR 44.7 MILLION, COMPARED TO EUR 45.8 MILLION AT THE END OF 2016

* MAYNE PHARMA, MITHRA’S PARTNER FOR US LAUNCH OF MYRING, IS EXPECTED TO SUBMIT US MARKETING AUTHORIZATION APPLICATION IN Q4 2017, APPROVAL POSSIBLE IN H2 2018 Source text: bit.ly/2jM9sKv and bit.ly/2fklZ6J Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.