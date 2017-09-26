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#Healthcare
September 26, 2017 / 8:23 AM / 22 days ago

BRIEF-Mithra Pharmaceuticals signs commercial agreement with Libbs

Reuters Staff

1 Min Read

Sept 26 (Reuters) - MITHRA PHARMACEUTICALS SA:

* MITHRA PHARMACEUTICALS SA - MITHRA SIGNS COMMERCIAL AGREEMENT WITH BRAZILIAN LEADER IN WOMEN’S HEALTH LIBBS FOR ESTELLE® IN BRAZIL

* ‍AGREEMENT EXPECTED TO GENERATE A EUR 20 MILLION UPFRONT MILESTONE​

* ‍EXPECTED TO GENERATE ANNUAL RECURRING REVENUES FOR DURATION OF CONTRACT​

* UNDER TERMS OF AGREEMENT, ELIGIBLE TO RECEIVE A EUR 20 MILLION UPFRONT MILESTONE PAYMENT

* THIS PAYMENT IS HALF NON-REFUNDABLE WITH REMAINDER DEPENDING ON CERTAIN DEVELOPMENT AND REGULATORY OUTCOMES‍​

* WILL RECEIVE GUARANTEED ANNUAL RECURRING REVENUES BASED ON MINIMUM ANNUAL QUANTITIES AND BINDING FORECASTS AND 40% ROYALTIES ON NET SALES ABOVE THESE LEVELS​

* TOTAL DEAL VALUE COULD REPRESENT SEVERAL HUNDRED MILLION EUROS OF REVENUE FOR MITHRA OVER DURATION OF AGREEMENT Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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