BRIEF-Molina Healthcare Reports Q4 Loss Per Share $4.59

Feb 12 (Reuters) - Molina Healthcare Inc:
* MOLINA HEALTHCARE ANNOUNCES FOURTH QUARTER AND YEAR-END 2017 RESULTS AND PROVIDES FISCAL YEAR 2018 PRELIMINARY GUIDANCE
* Q4 RESULTS INCLUDE $356 MILLION OF IMPAIRMENT LOSSES, RESTRUCTURING AND SEPARATION COSTS, AND LOSS ON DEBT EXTINGUISHMENT
* 2018 PRELIMINARY GUIDANCE OF $3.00 - $3.50 NET INCOME PER SHARE AND $3.23 - $3.73 ADJUSTED NET INCOME PER SHARE
* QTRLY PREMIUM REVENUE $ 4,689 MILLION VERSUS $ 4,190 MILLION
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $3.49, REVENUE VIEW $19.85 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* SEES 2018 PRELIMINARY MEDICAL CARE COSTS ABOUT $15.6B Source text for Eikon: Further company coverage: