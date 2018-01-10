FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Molina Healthcare Says New Mexico Human Services Department Notified Co's New Mexico Health Plan That It Was Not Selected For Tentative Award Of Contract
Sections
Featured
EU calls on Myanmar to free Reuters journalists
Myanmar
EU calls on Myanmar to free Reuters journalists
Pakistani journalist critical of military escapes kidnap attempt
South Asia
Pakistani journalist critical of military escapes kidnap attempt
How courts help companies keep sexual misconduct under cover
Special Report
Reuters Investigates
How courts help companies keep sexual misconduct under cover
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Regulatory News
January 10, 2018 / 2:29 PM / in 11 hours

BRIEF-Molina Healthcare Says New Mexico Human Services Department Notified Co's New Mexico Health Plan That It Was Not Selected For Tentative Award Of Contract

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 10 (Reuters) - Molina Healthcare Inc:

* MOLINA HEALTHCARE - NEW MEXICO HUMAN SERVICES DEPARTMENT NOTIFIED CO‘S NEW MEXICO HEALTH PLAN THAT IT WAS NOT SELECTED FOR TENTATIVE AWARD OF CONTRACT

* MOLINA HEALTHCARE - TENTATIVE AWARD DOES NOT AFFECT NEW MEXICO PLAN‘S CURRENT CONTRACT WITH NEW MEXICO HSD, WHICH RUNS TO DEC 31, 2018

* MOLINA HEALTHCARE- MEDICAID PREMIUM REVENUE OF NEW MEXICO PLAN, UNDER CENTENNIAL CARE CONTRACT, AMOUNTED $893MLN FOR 9 MONTHS ENDED SEPT 30, 2017

* MOLINA HEALTHCARE SAYS FOR FISCAL YEAR 2017, CO EXPECTS THAT NEW MEXICO HEALTH PLAN WILL NOT BE PROFITABLE Source text: [bit.ly/2mhlV7d] Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.