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February 1, 2018 / 4:05 PM / a day ago

BRIEF-Mologen Resolved Second Capital Increase For Execution Of Share Subscription Facility

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 1 (Reuters) - Mologen AG:

* DGAP-NEWS: MOLOGEN AG RESOLVED SECOND CAPITAL INCREASE FOR THE EXECUTION OF THE SHARE SUBSCRIPTION FACILITY CONCLUDED IN OCTOBER 2017

* SHARE CAPITAL INCREASED FROM EUR 34.6 MILLION TO EUR 34.8 MILLION THROUGH ISSUANCE OF 200.000 NEW SHARES

* NEW SHARES PRIVATELY PLACED WITH US INVESTOR GCF, AS BEFORE IN COURSE OF FIRST EXERCISE IN DECEMBER 2017

* PRICE IS EUR 2,225 PER NEW SHARE

* THROUGH THIS SECOND EXERCISE MOLOGEN RECEIVED GROSS PROCEEDS OF EUR 445,000 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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