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February 13, 2018 / 6:26 AM / 2 days ago

BRIEF-Momenta Pharmaceuticals Announces FDA Approval And Launch Of Glatopa

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 13 (Reuters) - Momenta Pharmaceuticals Inc:

* MOMENTA PHARMACEUTICALS ANNOUNCES FDA APPROVAL AND LAUNCH OF GLATOPA® (GLATIRAMER ACETATE INJECTION) 40 MG/ML

* MOMENTA PHARMACEUTICALS- U.S. FDA HAS APPROVED SANDOZ‘S ABBREVIATED NEW DRUG APPLICATION FOR GLATOPA (GLATIRAMER ACETATE INJECTION) 40 MG/ML​

* MOMENTA PHARMACEUTICALS - SANDOZ INITIATED LAUNCH OF THE PRODUCT IN U.S.

* MOMENTA PHARMACEUTICALS - GLATOPA WAS DEVELOPED UNDER A COLLABORATION AGREEMENT BETWEEN MOMENTA AND SANDOZ AND IS PRODUCED IN THE US Source text for Eikon: Further company coverage: (Bengaluru Newsroom)

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