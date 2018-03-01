BRIEF-Monarques Gold Reports Q2 Earnings Per Share C$0.003

March 1 (Reuters) - Monarques Gold Corp:
* REVENUE OF $10.3 MILLION AND EBITDA OF $0.5 MILLION IN Q2
* MONARQUES GOLD - WILL ASSESS POSSIBILITY OF RESTARTING BEACON MILL IN H2 2018 TO ACCOMMODATE ANTICIPATED INCREASE IN DEMAND
* MONARQUES GOLD QTRLY PRODUCTION CASH COST OF $1,338 (US $1,052) PER OUNCE AT BEAUFOR MINE
* MONARQUES GOLD QTRLY PRODUCTION AND SALE OF 5,444 OUNCES OF GOLD IN Q2 AT BEAUFOR MINE, UP 62% OVER PRODUCTION IN PRIOR QUARTER BY PREVIOUS OWNER Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Brief@thomsonreuters.com)