BRIEF-Mondo TV Reaches Agreement With Yiqi Culture Film & Television Media‍​

Nov 27 (Reuters) - MONDO TV SPA:
* REACHES A NEW AGREEMENT WITH THE COMPANY HONG KONG YIQI CULTURE FILM & TELEVISION MEDIA CO
* CONCTRACT CONCERNS ACQUISITION BY HONG KONG COMPANY A SHARE OF RIGHTS FOR SECOND OF TWO NEW PROJECTS IN PRODUCTION
* THE CONSIDERATION TO BE PAID BY HONG KONG YIQI CULTURE FILM & TELEVISION MEDIA WILL BE AROUND 6,300,000 USD
* HONG KONG YIQI CULTURE FILM & TELEVISION MEDIA WILL ALSO TAKE CARE OF DISTRIBUTION OF SERIES FOR FIVE YEARS IN CHINA Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)