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#Consumer Goods and Retail
November 27, 2017 / 8:09 AM / 2 days ago

BRIEF-Mondo TV Reaches Agreement With Yiqi Culture Film & Television Media‍​

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 27 (Reuters) - MONDO TV SPA:

* REACHES A NEW AGREEMENT WITH THE COMPANY HONG KONG YIQI CULTURE FILM & TELEVISION MEDIA CO‍​

* CONCTRACT CONCERNS ACQUISITION BY HONG KONG COMPANY A SHARE OF RIGHTS FOR SECOND OF TWO NEW PROJECTS IN PRODUCTION

* THE CONSIDERATION TO BE PAID BY HONG KONG YIQI CULTURE FILM & TELEVISION MEDIA WILL BE AROUND 6,300,000 USD‍​

* HONG KONG YIQI CULTURE FILM & TELEVISION MEDIA WILL ALSO TAKE CARE OF DISTRIBUTION OF SERIES FOR FIVE YEARS IN CHINA‍​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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