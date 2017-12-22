FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Monte dei Paschi sells mezzanine tranche to Atlante in bad loan securitisation
Sections
Featured
Fujimori family pulls Peru back into political turmoil
World
Fujimori family pulls Peru back into political turmoil
China regulator summons founder of LeEco back to China
Company News
China regulator summons founder of LeEco back to China
Pictures of the Year 2017
Editor's picks
Pictures of the Year 2017
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
December 22, 2017 / 6:48 PM / 4 days ago

BRIEF-Monte dei Paschi sells mezzanine tranche to Atlante in bad loan securitisation

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 22 (Reuters) - Banca Monte Dei Paschi Di Siena says:

* SIGNED SALE OF 95 PERCENT OF MEZZANINE TRANCHE TO ITALIAN RECOVERY FUND (PREVIOUSLY ATLANTE II FUND) IN BAD LOAN SECURITISATION

* SALE, WHICH WILL BE EFFECTIVE ON JAN. 9, IS PART OF ACCORD REACHED IN JUNE WITH ATLANTE‘S MANAGER QUAESTIO

* EXPECTS TO BE ABLE TO ACHIEVE DERECOGNITION OF BAD LOAN PORTFOLIO IN H1 2018 AFTER SELLING JUNIOR TRANCHE

* FINANCIAL IMPACT OF BAD LOAN SECURITISATION HAS BEEN FULLY BOOKED IN H1 2017 Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting by Milan Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.