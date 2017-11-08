FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Montea Comm continues growth at 3 airports by ca. 27,000 m²​
Sections
Featured
Market Jockey
Live
Markets & Economy
Market Jockey
Philippine outsourcing industry braces for AI
Technology
Philippine outsourcing industry braces for AI
Trump's limited appeal a warning sign for Republicans
U.S.
Trump's limited appeal a warning sign for Republicans
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
November 8, 2017 / 5:16 PM / Updated 13 hours ago

BRIEF-Montea Comm continues growth at 3 airports by ca. 27,000 m²​

Reuters Staff

2 Min Read

Nov 8 (Reuters) - MONTEA COMM VA:

* ‍MONTEA CONTINUES GROWTH AT 3 AIRPORTS BY CA. 27,000 M²​

* ‍COMPANY WILL INVEST CA. EUR 4 MILLION ITSELF IN VARIOUS FACILITIES FOR PACKAGING OF GOODS.​

* ACQUIRED A PLOT OF LAND OF CA. 15,000 M² AT ACTIVITY PARK SCHIPHOL LOGISTICS PARK‍​

* ON ACTIVITY PARK SCHIPHOL LOGISTICS PARK: TRANSACTION REPRESENTS TOTAL INVESTMENT VALUE OF €7.12 MLN‍​

* ON ACTIVITY PARK SCHIPHOL LOGISTICS PARK: TRANSACTION WILL GENERATE A NET INITIAL YIELD OF ABOUT 7.6%

* LIEGE AIRPORT: LAUNCH OF NEW DEVELOPMENT OF 20,000 SQ. M AT FLEXPORT CITY

* ON LIEGE AIRPORT: CONCLUDED BUILDING LEASE CONTRACT WITH LANDOWNER SOWAER

* ON LIEGE AIRPORT: TOTAL INVESTMENT FOR PHASES 1, 2 AND 3 WILL AMOUNT TO € 15 MILLION

* ON LIEGE AIRPORT: LEASE WITH MALYSSE-STERIMA FOR PERIOD OF 20 YRS AND WILL GENERATE INITIAL YIELD OF 6.35% AS OF END 2018

* ROISSY CHARLES DE GAULLE AIRPORT: ACQUISITION OF BUILDING OF CA 3,000 SQ. M AT LE MESNIL-AMELOT

* ON ROISSY CHARLES DE GAULLE AIRPORT: TOTAL INVESTMENT VALUE AMOUNTS TO € 3,29 MILLION WITH INITIAL RETURN OF 6.76% Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.