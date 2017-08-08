BRIEF-Montea H1 EPRA earnings at 13 million euros

Aug 8 (Reuters) - MONTEA CVA:
* EXPECTS FOR 2017: PROPERTY PORTFOLIO GROWTH TO €650 MILLION
* EXPECTS FOR 2017: OCCUPANCY RATE ABOVE 95%;TERM OF LEASE REMAINING ABOVE 7 YEARS
* EXPECTS FOR 2017: OPERATING MARGIN OF 89% ON AN ANNUAL BASIS
* EXPECTS FOR 2017: EPRA EARNINGS 2017 INCREASE TO € 26 MILLION
* Q2 NET RENTAL RESULT EUR 20.0 MILLION VERSUS EUR 20.9 MILLION YEAR AGO
* Q2 NET RESULT (IFRS) EUR 14.7 MILLION VERSUS EUR 7.7 MILLION YEAR AGO Source text: bit.ly/2uBJtpd Further company coverage: (Gdynia Newsroom)