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February 1, 2018 / 3:19 PM / a day ago

BRIEF-Moody's Expects U.S. Treasury Yields To Rise In 2018

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 1 (Reuters) - Moody‘s:

* MOODY‘S SAYS EXPECT US TREASURY YIELDS WILL RISE IN 2018, REFLECTING STRONGER GROWTH MOMENTUM AND WIDENING OF FISCAL DEFICIT

* MOODY‘S SAYS AT THIS POINT IN TIME, DO NOT SEE THE FLATTENING OF THE YIELD CURVE AS SIGNALING RECESSION ‍​

* MOODY‘S SAYS BELIEVE FLATTENING OF TREASURY YIELD CURVE REFLECTS CURRENTLY VERY LOW TERM PREMIUM‍​

* MOODY‘S SAYS U.S. ECONOMIC GROWTH MOMENTUM IN 2018 TO BE STRONG ENOUGH TO SUPPORT 3 RATE HIKES, POSSIBLY 4, IF CORE INFLATION, WAGES “FIRM UP”

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