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January 25, 2018 / 1:07 AM / 2 days ago

BRIEF-Moody's says Credit conditions in Asia to be stable in 2018 as growth remains broad-based

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 24 (Reuters) -

* MOODY‘S - CREDIT CONDITIONS IN ASIA WILL BE STABLE IN 2018 AS GROWTH REMAINS BROAD-BASED‍​

* MOODY‘S-IN ASIA, VARIOUS DOWNSIDE RISKS APPARENT, INCLUDING TIGHTER FINANCING CONDITIONS, THREAT OF INCREASED TRADE PROTECTIONISM, GEOPOLITICAL TENSIONS

* MOODY‘S-POSITIVE GROWTH MOMENTUM TO CONTINUE IN JAPAN AND RECOVER IN INDIA IN 2018

* MOODY‘S-VIETNAM WILL BE THE STANDOUTS AMONG ASEAN ECONOMIES IN TERMS OF ECONOMIC PERFORMANCE

* MOODY'S-ASIA IS SET TO BECOME BIGGER GLOBAL PLAYER IN GREEN BOND FINANCING Source text : bit.ly/2Bsaij1

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