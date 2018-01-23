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January 23, 2018 / 11:30 AM / a day ago

BRIEF-Moody's Says Germany's Credit Profile Reflects Its Economic Strength, Effective Policy And "Robust" Public Finances

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 23 (Reuters) -

* MOODY‘S SAYS GERMANY‘S CREDIT PROFILE REFLECTS ITS ECONOMIC STRENGTH, EFFECTIVE POLICY AND “ROBUST” PUBLIC FINANCES

* MOODY‘S ON GERMANY SAYS THE FACT THAT GROWTH IS BROAD-BASED AND DOMESTICALLY DRIVEN PROVIDES RELATIVELY HIGH RESILIENCE TO NEAR-TERM SHOCKS‍​

* MOODY‘S SAYS EXPECTS GERMANY‘S ECONOMY TO BE RESILIENT IN 2018 AND 2019‍​

* MOODY‘S SAYS ANY INCREASE IN PROTECTIONISM WOULD POSE A GREATER RISK FOR GERMAN COMPANIES

* MOODY‘S SAYS GERMANY‘S ECONOMY WILL MOST LIKELY BE UNAFFECTED BY THE POLITICAL UNCERTAINTY THAT HAS FOLLOWED PARLIAMENTARY ELECTIONS IN SEPT 2017

* MOODY‘S - GERMANY IS FORECAST TO PERFORM WELL IN NEAR-TERM, VERY UNFAVOURABLE DEMOGRAPHIC TRENDS WILL SIGNIFICANTLY SLOW POTENTIAL GROWTH IN MEDIUM- TO LONG-TERM Source text for Eikon:

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