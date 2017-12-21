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BRIEF-Moody's Says Global Growth Is Improving, But Public Debt Remains High
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December 21, 2017 / 8:32 PM / 5 days ago

BRIEF-Moody's Says Global Growth Is Improving, But Public Debt Remains High

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 21 (Reuters) - Moody‘s:

* MOODY‘S SAYS GLOBAL GROWTH IS IMPROVING, BUT PUBLIC DEBT REMAINS HIGH

* MOODY‘S SAYS WHILE MOST SOVEREIGNS HAVE FAVORABLE GROWTH OUTLOOKS IN THE NEAR-TERM, PUBLIC DEBT BURDENS REMAIN HIGH ON AVERAGE

* MOODY‘S SAYS GENERAL GOVERNMENT BUDGET BALANCES WILL IMPROVE OR STABILIZE FOR MOST SOVEREIGNS IN 2017-19, COMPARED TO 2016

* MOODY‘S SAYS EXPECTS RISE IN DEBT TO GDP RATIO BETWEEN 2009 - 2019 TO BE GREATEST IN MIDDLE EAST, NORTH AFRICA, AND IN LATIN AMERICA AND CARIBBEAN Source text for Eikon:

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