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BRIEF-Moody's Says Outlook For Global Banking Is Stable
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December 6, 2017 / 5:40 PM / Updated 12 hours ago

BRIEF-Moody's Says Outlook For Global Banking Is Stable

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 6 (Reuters) - Moody‘s:

* MOODY‘S SAYS OUTLOOK FOR GLOBAL BANKING IS STABLE AS IMPROVING GROWTH BOOSTS CREDITWORTHINESS

* MOODY‘S SAYS BROAD-BASED UPTURN IN ECONOMIC GROWTH AND IMPROVED SOLVENCY WILL UNDERPIN BANK CREDITWORTHINESS IN THE COMING YEAR

* MOODY‘S SAYS BANK PROFITABILITY REMAINS SUBDUED AS LOW RATE ENVIRONMENT TO WEIGH ON RETURNS & NONPERFORMING LOAN LEVELS REMAIN HIGH IN SOME JURISDICTIONS

* MOODY‘S SAYS GLOBAL BANKS FACE DOWNSIDE RISKS FROM HIGH CORPORATE, HOUSEHOLD DEBT AS DEVELOPED MARKETS’ MONETARY POLICY TIGHTENS OVER NEXT FEW YEARS Source text for Eikon:

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