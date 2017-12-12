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BRIEF-Moody's Says Outlook Stable For Chinese Financial Institutions Through 2018
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#Financials
December 12, 2017 / 4:01 AM / 2 days ago

BRIEF-Moody's Says Outlook Stable For Chinese Financial Institutions Through 2018

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 11 (Reuters) -

* MOODY‘S: OUTLOOK STABLE FOR CHINESE FINANCIAL INSTITUTIONS THROUGH 2018

* MOODY‘S SAYS CHINA CENTRAL BANK‘S INCREASING USE OF LIQUIDITY FACILITIES WILL IMPROVE ITS MONETARY MANAGEMENT

* MOODY‘S SAYS THAT LIQUIDITY WILL STAY BROADLY STABLE, WITH A TIGHTENING BIAS IN CHINA

* MOODY‘S SAYS BANKS’ CAPITALIZATION LEVELS WILL STAY STABLE, UNDERPINNED BY SLOWING ASSET GROWTH AND CAPITAL RAISING, IN CHINA

* MOODY'S SAYS GOVERNMENT SUPPORT WILL REMAIN STRONG FOR MAJOR BANKS, BECAUSE FINANCIAL AND SOCIAL STABILITY REMAIN KEY POLICY PRIORITIES IN CHINA Source text: bit.ly/2nRLmQC ( Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com )

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