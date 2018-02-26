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February 26, 2018 / 2:15 PM / a day ago

BRIEF-Moody's Says Robust Economic Growth To Support Georgian Banks' Financial Profiles In 2018‍​

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 26 (Reuters) - Moody‘s:

* MOODY‘S SAYS ROBUST ECONOMIC GROWTH TO SUPPORT GEORGIAN BANKS’ FINANCIAL PROFILES IN 2018‍​

* MOODY‘S SAYS GEORGIAN BANKING SECTOR‘S LONG-TERM RESILIENCE TO ALSO BE STRENGTHENED BY REGULATORY, LEGAL REFORMS

* MOODY‘S SAYS RETAIL AND SMALL BUSINESS LOANS WILL CONTINUE TO DRIVE CREDIT GROWTH FOR GEORGIAN BANKS‍​

* MOODY‘S SAYS ALTHOUGH DOLLARISATION IS MODERATING, IT REMAINS A MAJOR SOURCE OF CREDIT AND FUNDING RISK FOR GEORGIA‘S BANKS

* MOODY'S SAYS GEORGIA'S LARGE AND CREDITWORTHY CORPORATES ARE ALREADY WELL BANKED, AND CAN NOW ACCESS CAPITAL MARKETS DIRECTLY ‍​ Source text: (bit.ly/2Fy54WH)

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