FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Top News
Winter Olympics
India Insight
Company Results
Reuters Investigates
Bollywood
The Wider Image
Commentary
Sports
Pictures
Markets News
February 21, 2018 / 10:13 PM / a day ago

BRIEF-Moody's Upgrades Greece's Rating To B3, Maintains Positive Outlook

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 21 (Reuters) - Moody‘s:

* MOODY‘S UPGRADES GREECE‘S RATING TO B3, MAINTAINS POSITIVE OUTLOOK

* MOODY‘S SAYS UPGRADED GREECE‘S ISSUER RATING TO B3 FROM CAA2

* MOODY‘S SAYS BELIEVES THAT GREECE WILL SUCCESSFULLY CONCLUDE ITS THIRD SUPPORT PROGRAMME AND RETURN TO SELF-SUFFICIENCY AND MARKET-BASED FUNDING

* MOODY‘S SAYS GREECE‘S LONG-TERM COUNTRY CEILINGS FOR FOREIGN-CURRENCY & LOCAL-CURRENCY BONDS RAISED TO BA2 FROM B3

* MOODY‘S SAYS GREECE‘S LONG-TERM COUNTRY CEILINGS FOR FOREIGN-CURRENCY, LOCAL-CURRENCY BONDS RAISED TO REFLECT REDUCED RISK OF GREECE EXITING EURO AREA

* MOODY‘S SAYS RISK OF ANOTHER DEFAULT OR RESTRUCTURING ON DEBT OWED TO PRIVATE INVESTORS BY GREECE HAS MATERIALLY DECLINED‍​

* MOODY‘S ON GREECE SAYS BELIEVES THAT THE RISK OF REVERSAL, DERAILMENT OF FISCAL, ECONOMIC PROGRESS ACHIEVED IS NOW MATERIALLY LOWER Source text for Eikon:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.