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BRIEF-Moody's upgrades issuer ratings of 5 Indian non-financial corporates following sovereign upgrade
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November 17, 2017 / 7:10 AM / in 2 days

BRIEF-Moody's upgrades issuer ratings of 5 Indian non-financial corporates following sovereign upgrade

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 17 (Reuters) - Moody’s -

* MOODY‘S UPGRADES ISSUER RATINGS OF 5 INDIAN NON-FINANCIAL CORPORATES FOLLOWING SOVEREIGN UPGRADE

* MOODY‘S-UPGRADED FOREIGN CURRENCY ISSUER RATINGS OF BHARAT PETROLEUM CORP, HINDUSTAN PETROLEUM CORP, IOC LTD , PETRONET LNG LIMITED TO BAA2 FROM BAA3‍​‍​‍​

* MOODY‘S ON INDIAN NON-FINANCIAL CORPORATES: OUTLOOK ON THESE RATINGS HAVE BEEN REVISED TO STABLE FROM POSITIVE‍​

* MOODY'S ON INDIAN NON-FINANCIAL CORPORATES: FOREIGN CURRENCY ISSUER RATING OF ONGC HAS BEEN UPGRADED TO BAA1 FROM BAA2, OUTLOOK IS STABLE Source text : bit.ly/2j0GeEe

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