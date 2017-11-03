BRIEF-MOOG REPORTS Q4 EARNINGS PER SHARE $1.07

Nov 3 (Reuters) - Moog Inc:
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.95 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* SEES FSICAL 2018 OPERATING MARGINS OF 11.0%, UP 100 BASIS POINTS
* FORECAST FISCAL 2018 EARNINGS PER SHARE OF $4.10, PLUS OR MINUS $0.20
* SEES FISCAL 2018 CASH FLOW FROM OPERATIONS OF $230 MILLION, UP 6%
* FORECAST FISCAL 2018 CASH FLOW FROM OPERATIONS OF $230 MILLION, UP 6%
* CONSOLIDATED YEAR-END 12-MONTH BACKLOG WAS $1.2 BILLION
* STARTING IN FY‘18, SEGMENT REPORTING WILL CHANGE TO 3 SEGMENTS, AIRCRAFT CONTROLS, SPACE AND DEFENSE CONTROLS AND INDUSTRIAL SYSTEMS
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $4.11 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* AFTER SEVERAL YEARS OF RESTRUCTURING AND COST-CUTTING, “BUSINESS IS TURNING UP” Source text for Eikon: Further company coverage: