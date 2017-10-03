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BRIEF-Mortgage lender Nykredit announces price increases for 60,000 customers
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October 3, 2017 / 6:16 AM / 14 days ago

BRIEF-Mortgage lender Nykredit announces price increases for 60,000 customers

Reuters Staff

1 Min Read

Oct 3 (Reuters) - NYKREDIT REALKREDIT A/S (IPO-NYKRD.CO)

* ANNOUNCING PRICE RISES TO ABOUT 60,000 MORTGAGE CUSTOMERS

* ADMINISTRATION MARGINS OF ADJUSTABLE-RATE MORTGAGES WITH 1-4 YEAR FUNDING WILL RISE BY 0.15 PERCENTAGE POINT

* ADMINISTRATION MARGINS FOR OTHER MORTGAGES WILL INCREASE BY 0.10 PERCENTAGE POINT

* LAST WEEK THE DANISH COMPETITION COUNCIL PUBLISHED A DECISION PERMITTING NYKREDIT TO RAISE THE PRICES FOR A CATEGORY OF LOANS TO PERSONAL CUSTOMERS WITH NYKREDIT REALKREDIT

* ADMINISTRATION MARGINS WILL REMAIN UNCHANGED FOR MOST SECURE LOAN TYPE: FIXED-RATE REPAYMENT MORTGAGES

* MORTGAGE LOANS WITH TOTALKREDIT, WHICH HAS MORE THAN 700,000 CUSTOMERS, WILL NOT BE AFFECTED Further company coverage: (Copenhagen newsroom)

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