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BRIEF-Moscow Exchange September ‍total trading volumes up 7.8% YOY to RUB 80.4 trln​
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#Financials
October 3, 2017 / 4:23 PM / 14 days ago

BRIEF-Moscow Exchange September ‍total trading volumes up 7.8% YOY to RUB 80.4 trln​

Reuters Staff

1 Min Read

Oct 3 (Reuters) - MOSCOW EXCHANGE

* SAYS ‍TOTAL TRADING VOLUMES ACROSS MOSCOW EXCHANGE`S MARKETS INCREASED IN SEPTEMBER BY 7.8% YOY TO RUB 80.4 TRLN​

* SAYS ‍TOTAL TRADING VOLUMES ON EQUITY AND BOND MARKET WERE RUB 2,063.3 BILLION (SEPTEMBER 2016: RUB 2,073.4 BILLION), HEREINAFTER EXCLUSIVE OF SHORT-TERM BONDS​

* SAYS ‍DERIVATIVES MARKET VOLUMES AMOUNTED TO RUB 7.3 TRLN (SEPTEMBER 2016: RUB 9.7 TRLN)​

* SAYS ‍FX MARKET TURNOVER WAS RUB 26.4 TRLN (SEPTEMBER 2016: RUB 27.6 TRLN)​ Source text for Eikon:

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