BRIEF-Mothercare Says ‍Expects FY Adjusted PBT To Be At Lower End Of Guidance Range Of 1-5 Million Pounds​

March 2 (Reuters) - Mothercare Plc:
* NOTES RECENT MOVEMENTS IN ITS SHARE PRICE AND MEDIA SPECULATION AND PROVIDES AN UPDATE
* TRADING AND FINANCIAL PERFORMANCE HAS REMAINED BROADLY IN LINE WITH BOARD’S EXPECTATIONS
* NOW EXPECT NET DEBT AT YEAR-END TO BE SLIGHTLY BETTER THAN £50 MILLION PREVIOUSLY GUIDED
* EXPECTS FY ADJUSTED GROUP PROFIT BEFORE TAX TO BE AT LOWER END OF PREVIOUSLY GUIDED RANGE OF £1-5 MILLION
* WORKING WITH FINANCING PARTNERS WITH RESPECT TO FINANCING NEEDS FOR FY19 AND BEYOND
* EXPLORING ADDITIONAL SOURCES OF FINANCING TO SUPPORT AND MAINTAIN MOMENTUM OF TRANSFORMATION PROGRAMME
* FORECAST BORROWINGS TO INCREASE TOWARDS LIMIT OF TOTAL COMMITTED AND NON-COMMITTED FACILITIES AT VARIOUS POINTS FROM START OF NEW FINANCIAL YEAR
* BUSINESS IS ALSO CONTINUING WITH ITS PLANNED STRATEGY OF REDUCING UK STORE ESTATE WHILST INCREASING DIGITAL CAPABILITIES
* DISCUSSIONS ON WAIVERS OF FINANCIAL COVENANTS AND ADDITIONAL FINANCING ARE ONGOING Source text for Eikon: Further company coverage: