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#Regulatory News
December 1, 2017 / 7:05 PM / 2 days ago

BRIEF-Mountain Province Diamonds Prices $330 Mln Senior Secured Second Lien Notes

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 1 (Reuters) - Mountain Province Diamonds Inc:

* MOUNTAIN PROVINCE DIAMONDS PRICES NEW US$330,000,000 SENIOR SECURED SECOND LIEN NOTES

* SAYS PRICING OF ITS OFFERING OF $330 MILLION SENIOR SECURED SECOND LIEN NOTES DUE DECEMBER 15, 2022

* SAYS COUPON OF NOTES WILL BE 8.000% PER YEAR FROM DATE OF ISSUANCE, PAYABLE SEMI-ANNUALLY IN ARREARS

* SAYS ‍NOTES WILL BE ISSUED AT 97.992% OF AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT​

* SAYS INTENDS TO ENTER INTO A US$50 MILLION FIRST LIEN REVOLVING CREDIT AGREEMENT WITH A BANKING GROUP Source text for Eikon: Further company coverage:

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