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BRIEF-MS Industrie Q3 adj EBITDA at about EUR 6.8 mln ​
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November 17, 2017 / 9:20 AM / 2 days ago

BRIEF-MS Industrie Q3 adj EBITDA at about EUR 6.8 mln ​

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 17 (Reuters) - MS INDUSTRIE AG:

* Q3 ADJUSTED CONSOLIDATED TOTAL REVENUES AT AROUND EUR 65.5 MILLION (PREVIOUS YEAR: EUR 58.5 MILLION)​

* Q3 EBIT AROUND EUR 3.6 MILLION (PREVIOUS YEAR: EUR 1.5 MILLION)

* Q3 EARNINGS AFTER TAXES AROUND EUR 2.1 MILLION (PREVIOUS YEAR: EUR 1.9 MILLION)​

* Q3 ADJUSTED EBITDA AMOUNTED TO ABOUT EUR 6.8 MILLION (PREVIOUS YEAR: EUR 4.6 MILLION)​

* SEES FY SIGNIFICANTLY HIGHER CONSOLIDATED SALES TOTALING AROUND EUR 250 MILLION

* OUTLOOK 2017: SIGNIFICANTLY IMPROVED EBITDA, SLIGHTLY IMPROVED CONSOLIDATED RESULT ANDEARNINGS PER SHARE Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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