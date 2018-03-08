FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Top News
Detained in Myanmar
North Korea
Company Results
Reuters Investigates
Tech
The Wider Image
The Road to Brexit
Syria
Sports
Commentary
Pictures
Technology, Media and Telecommunications
March 8, 2018 / 5:24 AM / 2 days ago

BRIEF-MTN Group Posts FY Positive HEPS Of 182 Cents​

Reuters Staff

2 Min Read

March 8 (Reuters) - Mtn Group Ltd:

* FY ‍FINAL DIVIDEND OF 450 CENTS PER SHARE DECLARED​

* ‍INITIATIVES AND KEY PERFORMANCE INDICATORS TO SUPPORT IMPROVED TOP-LINE GROWTH, EBITDA MARGINS AND CASH FLOW OVER MEDIUM TERM​

* FY ‍DATA REVENUE INCREASED BY 34,2%

* ‍OVER NEXT FEW YEARS EXPECT TO DELIVER UPPER-SINGLE-DIGIT CONSTANT CURRENCY SERVICE REVENUE GROWTH FOR GROUP​

* ‍FINAL DIVIDEND OF 450 CENTS PER SHARE

* ‍OVER NEXT FEW YEARS EXPECT TO SEE AN EXPANSION IN GROUP EBITDA MARGINS​

* FY ‍TOTAL SUBSCRIBERS AT 217,2 MILLION WITH ACTIVE DATA USERS OF 69,1 MILLION​

* ‍OVER NEXT FEW YEARS EXPECT GROUP CAPEX INTENSITY TO MODERATE WITHIN A RANGE OF 20% TO 15%.​

* ‍BOARD ANTICIPATES DECLARING A TOTAL DIVIDEND OF 500 CENTS PER SHARE FOR 2018, GROWING AT 10% TO 20% OVER MEDIUM TERM​

* FY ‍GROUP REVENUE INCREASED BY 6,8%​

* ‍MTN NIGERIA CONTINUES TO MAKE GOOD PROGRESS WITH PREPARATIONS FOR ITS LISTING ON NIGERIAN STOCK EXCHANG​

* ‍MTN GHANA IS MOVING FORWARD WITH ITS LOCALISATION AND EXPECT PROCESS TO BE COMPLETED IN FIRST HALF OF 2018​

* ‍OVER NEXT FEW YEARS WE EXPECT TO DELIVER UPPER-SINGLE-DIGIT CONSTANT CURRENCY SERVICE REVENUE GROWTH FOR GROUP​

* FY ‍HEADLINE EARNINGS PER SHARE (HEPS) OF 182 CENTS COMPARED TO A 77 CENTS HEADLINE LOSS PER SHARE YEAR EARLIER​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.