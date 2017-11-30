FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Mulkia REIT Signs Deal to Buy Stake in Vivienda Hotel Villas Al Hada‍​
Sections
Featured
Saudi Arabia's $300-billion state sell-off moves slowly
Sale of the century?
Saudi Arabia's $300-billion state sell-off moves slowly
Pope meets refugees, says "Rohingya" for first time
ROHINGYA CRISIS
Pope meets refugees, says "Rohingya" for first time
Jobs galore but when will wages finally pick up?
Global Economy
Jobs galore but when will wages finally pick up?
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
November 30, 2017 / 6:48 AM / 2 days ago

BRIEF-Mulkia REIT Signs Deal to Buy Stake in Vivienda Hotel Villas Al Hada‍​

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 30 (Reuters) - MULKIA GULF REAL ESTATE REIT FUND IPO-MGRF.SE:

* SIGNS AGREEMENT TO ACQUIRE A 76 PERCENT STAKE IN VIVIENDA HOTEL VILLAS AL HADA AGAINST 95 MILLION RIYALS PAID TO OWNERS OF PROJECT ‍​

* ACQUISITION WILL BE FINANCED IN PART THROUGH ANY OFFERING SURPLUS AVAILABLE IN FUND OF 18 MILLION RIYALS

* FUND MANAGER INTENDS TO FUND REST OF ACQUISITION VALUE OF 77 MILLION RIYALS BY BORROWING FROM LOCAL BANKS

* AIMS TO COMPLETE THE ACQUISITION DEAL WITHIN TWO MONTHS FROM THE DATE OF SIGNING THE AGREEMENT

* PROJECT LEASE CONTRACT SIGNED BY FORUS REAL ESTATE INVESTMENT & DEVELOPMENT FOR 20 YRS STARTS WITH LEASE 10.9 MILLION RIYALS FOR FIRST 5 YRS Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.