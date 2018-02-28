BRIEF-Mylan Reports Q4 Adjusted Earnings Per Share $1.43

Feb 28 (Reuters) - Mylan Nv:
* MYLAN REPORTS FULL YEAR AND FOURTH QUARTER 2017 RESULTS AND PROVIDES 2018 GUIDANCE
* QTRLY TOTAL REVENUES OF $3.24 BILLION, DOWN 1% COMPARED TO PRIOR YEAR PERIOD
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.41, REVENUE VIEW $3.30 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* ABSORBED DECLINE IN PROFITABILITY OF ABOUT $500 MILLION ASSOCIATED WITH REBASING OF EPIPEN IN QUARTER
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $5.39, REVENUE VIEW $12.76 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* MYLAN - QTRLY EARNINGS INCLUDE TAX EXPENSE OF $82.8 MILLION
* SEES FY 2018 CAPITAL EXPENDITURES $300 MILLION - $500 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: